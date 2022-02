Mensagens de parabéns do marido e do ex de Sabrina Sato viralizam na web; entenda

A apresentadora Sabrina Sato completou 41 anos na última sexta-feira (4) e duas mensagens de parabéns, a do marido Duda Nagle e a do ex-namorado João Vicente de Castro, viralizaram na web após público comparar o tom das felicitações para a artista.

O atual marido de Sabrina, com quem ela está desde 2016 e tem uma filha, Zoe, de 3 anos, publicou a mensagem no Instagram.

"Feliz aniversário, Sabrina! Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades", escreveu. Ao passo que Sabrina respondeu com um emoji de coração.

Duda, inclusive, não compareceu à comemoração de aniversário da apresentadora. De acordo com a revista Quem, a assessoria informou que ele está em gravações da novela Reis, da Record, e não pôde comparecer.

Ex-namorado de Sabrina

Já na homenagem de João Vicente, o ator definiu Sabrina como "a mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir".

"Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina. As dores do mundo ela combate com amor. Sabrina é uma força da natureza, dessas que não se controla, como um furacão, mas ao contrário desse, ela constrói tudo por onde passa, constrói laços, pontes, conforto", escreveu.

Sabrina respondeu: "Muito obrigada por tudo sempre. Te amo".

Sabrina e João Vicente namoraram entre 2013 e 2015, mas, mesmo com o término, mantêm amizade. À época, a justificativa para o fim do relacionamento foi a distância.

a postagem do ex / postagem do atual pic.twitter.com/ngZ4DItIoc — a cardi b do ceara 🌻 (@audilenealves20) February 5, 2022

O casamento da Sabrina Sato vai bem ?? pic.twitter.com/Q4moqqymax — Pelônia.oficial (@PeloniaLopes) February 6, 2022

Se o meu marido , pai da minha filha me desejasse um Deus aniversário desses pqp pra mim eles não tão mais juntos,olha o jeito q ela respondeu ! @SabrinaSato pic.twitter.com/xbFV2ItnAO — Cauã 🗣🤪 (@caua__fernando) February 6, 2022

Crise no casamento?

Desde dezembro de 2021, circulam rumores na internet de que o casamento de Sabrina e Duda estaria enfrentando uma crise. A suposição ficou mais forte durante o ano novo, quando eles passaram a virada separados.

A assessoria de Sabrina se manifestou na época e afirmou que Duda havia testado positivado para Influenza e teve de ficar isolado e garantiu que eles estão juntos.