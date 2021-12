Mensagens de Natal: Veja 10 frases para desejar boas festas

Cada vez mais próximo, o Natal deste ano deve significar um momento de reencontros, já que acontece em um contexto diferente do ano passado, quando as incertezas ainda eram maiores em relação à Covid-19 e não havia vacinação. Com a expectativa, colegas, amigos e familiares já buscam meios de presentear.

Uma das formas de lembrar das pessoas queridas, nesse sentido, é deixar mensagens afetuosas, algo que é quase uma tradição natalina. Assim, essa é justamente a época do ano em que as buscas sobre frases de Natal disparam na Internet. Está buscando alguma? Preparamos algumas dicas para você. Confira:

Como desejar Feliz Natal na pandemia?

Após meses difíceis de isolamento total em 2020, o ano de 2021 também teve momentos duros em meio à pandemia de Covid-19. Por conta disso, as celebrações ainda terão um tom diferenciado este ano, enquanto algumas famílias tentam superar o luto após terem perdido entes queridos. Nesses casos, para desejar Feliz Natal, o ideal é que se tenha ciência de que o momento ainda é bastante delicado. Ainda assim, mensagens de carinho são sempre bem-vindas e podem até mesmo ser forma de retomar o laço com pessoas importantes. Confira 8 mensagens de Natal Legenda: Reuniões de Natal são realizadas entre amigos e familiares Foto: Shutterstock Reflexão "O maior presente de Natal que podemos receber é a imagem de alegria projetada no fundo dos olhos daqueles que amamos" Família "Meu melhor presente é ter minha família presente, ter caixinhas coloridas na imaginação. É acordar e saber que mais um dia nasce, e as pessoas que amo estão vivas e alegres. Meu melhor presente de Natal o dinheiro não pode comprar. Meu melhor presente de Natal são vocês."

Amigos "Este ano não peço nada ao Papai Noel, pois o melhor presente é a amizade de vocês. Feliz Natal, amigos!" Amigos do trabalho "Que neste Natal, você se deixe guiar pela mágica dessa luz, dessa paz, dessa solidariedade. Que você compreenda que a vida é mais do que trabalho. Que a vida é amor, carinho, união, família e amigos. Boas festas!" Para crianças "Lembre-se que muito mais do que os presentes embaixo da árvore, Natal é um dia especial para estar com a família. Feliz Natal!" "Toda vez que nós amamos e nos doamos é Natal. Que seu Natal seja cheio de amor e carinho da sua família."

Engraçadas "Natal é uma data engraçada. Você gasta mais do que tem, compra mais do que pode e dá mais do que recebe" "Aprendi que o homem tem quatro idades: quando acredita em Papai Noel, quando não acredita em Papai Noel, quando é o Papai Noel e quando se parece com Papai Noel." Mensagens curtas "Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz todos os corações. Feliz Natal!" "Que seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e completo de paz!"