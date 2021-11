Membro da equipe de 'Indiana Jones' é encontrado morto em hotel do Marrocos, onde filme é gravado

Um membro da equipe do novo filme da franquia "Indiana Jones", Nic Cupac, foi encontrado morto no quarto do hotel em que estava hospedado, em Fez, no Marrocos, onde o filme está sendo gravado. As informações são do jornal O Globo.

Autoridades locais acreditam que Cupac, de 54 anos, morreu de causas naturais. O caso será investigado.

O profissional, responsável pela montagem do set da produção, era considerado veterano em Hollywood — ele já trabalhou no departamento de câmera e eletricidade em, pelo menos, 58 filmes e programas de televisão desde o ano 2000.

Obras

Conforme o site IMDB, Cupac esteve envolvido em obras como "Harry Potter", "O Código da Vinci", "Guardiões da Galáxia", "Venom" e "Jurassic World: Reino Ameaçado".

O profissional estava em solo marroquino para gravação de sequência de cenas de ação nas ruas do país. Ainda sem título, o filme da saga Indiana Jones tem lançamento previsto nos cinemas em junho de 2023 após ter sido adiado devido à pandemia de Covid-19.