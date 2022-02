Melody publica vídeo de suposto afogamento e fãs especulam ser marketing

A cantora MC Melody publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (26) após sofrer um princípio de afogamento. De acordo com a equipe da cantora, na legenda da publicação, ela foi encaminhada a um hospital do Pará. "Notícias em breve".

Nas imagens, a funkeira aparece nadando em um rio no Pará e com dificuldades para nadar. Melody foi resgatada por dois homens que entram no rio para retirá-la.

Estratégia de marketing?

Porém, fãs e seguidores da cantora especularam que o vídeo é uma estratégia de marketing para um possível novo lançamento. "O marketing da gata", comentou um internauta.

A suposta estratégia, no entanto, não agradou a todos. "Vocês têm que parar de fazer coisa séria em marketing. Quando realmente acontecer, ninguém vai acreditar", escreveu outro.

A especulação foi levantada, pois, para divulgar a música 'Assalto Perigoso' em outubro do ano passado, Melody publicou uma foto nas redes sociais dizendo ter sido assaltada.