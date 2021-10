Melody mente sobre assalto para divulgar música e é criticada nas redes sociais

A cantora Melody, de 14 anos, se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais ao compartilhar um assalto falso em publicação no Instagram, ainda no último domingo (10).

Em uma foto, na qual aparece sentada na pista de uma estrada, a adolescente deixou como legenda: "fui assaltada!". Nos comentários, alguns ficaram preocupados, enquanto outros suspeitaram da veracidade do relato.

Legenda: Melody compartilhou a foto sem mais explicações nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Registro do assalto

O registro foi feito na BR-116, próximo da cidade de Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A cantora havia feito apresentação artística no município na noite anterior.

Após as dúvidas dos seguidores, Melody resolveu informar a verdade. Ainda no Instagram, ela publicou um vídeo da música 'Assalto Perigoso', novo lançamento dela no Youtube. Veja:

"Uma terapia era a melhor opção, sabe", escreveu uma das críticas deixadas pelos seguidores de Melody. "Que horror brincar com uma coisa séria dessas", escreveu outra.

Apoio dos fãs

Entretanto, alguns dos fãs da seguidora também apoiaram a estratégia, registrando o parabéns por meio de mensagens. "O marketing da gata tá em dia", disse um deles.