Mel Lisboa homenageia Bebeto Alves: "Te amo para sempre, papis"

A atriz Mel Lisboa publicou uma homenagem ao seu pai, o cantor Bebeto Alves, que morreu nesta segunda-feira (7). Ela enalteceu o brilhantismo dele como artista.

"Nas pegadas das suas botas, ele trouxe as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos seus versos, o sonho dos seus amigos. Meu pai, Bebeto Alves, grandessíssimo artista, partiu nesta madrugada", escreveu Mel na legenda da publicação.

Mel publicou uma sequência de imagens: uma foto das mãos dos dois no leito do hospital, um vídeo de Bebeto cantando e uma imagem do cantor na sua juventude.

"Como toda estrela, segue emanando sua luz mesmo após ter se apagado. Ficam sua vasta obra e a imensa saudade. Pegadas que jamais serão apagadas. Te amo para sempre, papis", finalizou a atriz.

Bebeto Alves morre

Bebeto estava tratando um câncer de pulmão e faleceu na madrugada desta segunda, aos 68 anos, no Hospital Dom Vicente Scherer.

Ele enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos meses. Em junho, foi hospitalizado com uma trombose pulmonar. Dois meses depois, sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs).

O cantor era um dos grandes nomes da música gaúcha, com mais de 30 discos lançados. Teve canções gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Ana Carolina, Belchior e Kleiton e Kledir.