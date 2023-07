Meghan quer desassociar imagem de Harry para impulsionar carreira, diz jornal

Meghan Markle quer desassociar sua imagem do príncipe Harry, pois acha que dessa forma irá impulsionar sua carreira. Antes do casamento com o príncipe, Meghan fez muito sucesso na série "Suits". As informações são do Daily Mirror.

De acordo com fontes da publicação, a duquesa tem o desejo de tocar projetos sozinha e conta com o apoio “inabalável” do marido.

Ainda segundo o jornal, Meghan assinou recentemente contrato com a agência de talentos de Hollywood William Morris Endeavour, que representou estrelas como Dwayne Johnson, Adele e a tenista Serena Williams.

Os novos projetos de Meghan como atriz podem render milhões de dólares para a família. Recentemente, o casal perdeu um contrato de US$ 25 milhões, algo em torno de R$ 121,81 milhões, após o fim da relação com o Spotify.