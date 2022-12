Meghan Markle usa anel de esmeralda da princesa Diana para receber prêmio de direitos humanos

A ex-atriz esteve presente com seu marido, o príncipe Harry, no tapete vermelho Ripple of Hope Gala, em Nova York, na noite de terça (6). O casal foi homenageado por seu trabalho de ativismo em direitos humanos.

A primeira vez que a duquesa de Sussex usou o acessório foi no seu casamento com Harry, em 2018.

O anel de esmeralda, ou “Aquamarine”, é do designer britânico Asprey, e foi usado por Diana em duas ocasiões, a primeira em 1996, durante uma viagem dela à Austrália. A segunda, em 1997, quando a princesa foi fotografada com a joia chamativa em uma exibição privada e em uma recepção na Christies em auxílio do Aid Crisis Trust. Legenda: Meghan e Harry são homenageados seu trabalho de ativismo em direitos humanos Foto: ANGELA WEISS / AFP

Fora das cerimônias oficiais da família real, Meghan combinou a joia com um vestido de decote ombro a ombro e fenda lateral.

Essa não é a única peça de joalheria do Asprey de sua mãe que o príncipe Harry teria presenteado sua mulher. O anel de noivado de Meghan foi feito com dois diamantes que pertenceram à Diana, com uma peça maior que Harry comprou em Botsuana, na África, país onde o casal passou as primeiras férias juntos.