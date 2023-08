Meghan Markle e Harry estão ‘muito felizes juntos’, diz revista

Na contramão da imprensa internacional, que afirma que Meghan Markle e Harry estão em processo de divórcio, uma fonte contou à revista People que os dois estão muito felizes juntos e focados na criação dos filhos.

“Harry parece estar abraçando esta vida que ele tem com Meghan e sabe que é muito diferente do que tinha antes, é claro. Meghan parece administrar a casa e tomar as decisões, mas não é que ele se dobre por ela. É apenas uma dinâmica que funciona para eles e talvez uma que ele precise depois de tudo o que passou”, disse.

A fonte ainda relatou que o casal não gosta de grandes festas e revelou o que eles gostam de pedir pizza no restaurante Bettina, um local favorito de celebridades como Ellen DeGeneres e Catherine Reitman.

“Eles não gostam de grandes festas. Eles preferem grupos menores em casa, karaokê, esse tipo de coisa. Eles são muito unidos quando se trata de valores familiares e como criar seus filhos. Ambos são ótimos pais. Seus filhos são o mundo deles”.

Também segundo a fonte, Harry e Meghan querem que Archie, de 4 anos, e Lilibeth, de 2, tenham uma vida normal nos Estados Unidos. Os dois brincam com outras crianças e têm uma educação lúdica. “Eles têm várias áreas de lazer, incluindo uma parede de escalada na sua propriedade”.