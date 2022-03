Megan Fox vê show de noivo, o cantor Machine Gun Kelly, no palco do Lollapallooza Argentina

A atriz Megan Fox compartilhou imagens do show do noivo, o cantor Machine Gun Kelly, realizado neste fim de semana durante o festival Lollapalooza Argentina. O artista norte-americano foi uma das principais atrações no palco do evento no último sábado (19).

No Instagram, Megan publicou algumas imagens dos bastidores da apresentação, na qual aparece ajudando a finalizar o cabelo do noivo. Porém, a participação da atriz não parou por aí e ela ainda acompanhou o show direto do palco.

Legenda: Megan Fox acompanhou o show próximo dos controles de som do palco Foto: reprodução

Além da participação na Argentina, Machine Gun Kelly é uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil, que acontece neste fim de semana, a partir de sexta-feira (24), em São Paulo.

Foto: reprodução

Festival no Brasil

O Lollapalooza acontece pela primeira vez desde o cancelamento do festival em 2020. Os ingressos que foram comprados para a nona edição em solo brasileiro continuam válidos.

Com a mudança, algumas atrações cancelaram e outras foram adicionadas. Entre as atrações principais este ano estão Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Martin Garrix, Pabllo Vittar e Emicida.