MC Poze do Rodo anuncia que vai ser pai novamente: 'nunca deixaria de assumir'

O MC Poze do Rodo anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), que será pai novamente. O comunicado foi feito após circularem rumores de que uma influenciadora digital chamada Isabelly Pereira estaria grávida do cantor.

À colunista Mariana Morais, do Em Off, o empresário de Poze do Rodo, Lucas Lang, confirmou a gravidez e detalhou que o assessorado e a influenciadora não são, nem foram um casal. "O filho é dele, sim. Não foi um filho planejado, até porque eles não são um casal e nunca foram. A gestação está no quarto mês", afirmou Lang.

No Twitter, Rodo escreveu "vou ser papai de novo". Pouco depois, ele falou sobre o término do relacionamento com Viviane Noronha, mãe de seus outros três filhos (Júlia, Miguel e Laura), e disse que não deixaria de assumir um filho.

"Eu e a Viviane somos e vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para dar todo apoio que nossos filhos merecem e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos. Ciclos de relacionamento começam e se encerram, o nosso, após muitas indas e vindas, infelizmente se encerrou e, como havia dito pra vocês, eu estava solteiro já há algum tempo. Nunca deixaria de assumir ou trataria um filho meu de forma diferente por causa disso, sou sujeito homem, é meu é meu e pronto", escreveu o MC.

Legenda: O cantor fez o comunicado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo

Com mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram, Poze do Rodo ficou conhecido pelo hit 'Tô Voando Alto', lançado em 2019. A música fez sucesso entre jogadores do Flamengo, que compartilharam a faixa nas redes sociais.

Poze cresceu na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e já chegou a quase lançar uma parceria musical com Anitta. Contudo, a cantora declinou da ideia, após o MC ser acusado de homofobia devido a um vídeo antigo.