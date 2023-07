MC PH Realidades é dado como morto, mas liga para a mãe: 'estou vivo'

Dado como morto pela mãe em uma rede social, na manhã desta quarta-feira (12), o funkeiro MC PH Realidades, dono do hit "Nunca foi sorte, sempre foi Deus", teve de ligar para ela e publicar em sua própria rede social que estava vivo.

"Nessa manhã fui dado como morto pela mídia, falaram que eu era bandido, que tava traficando, e eu só fui atrás do meu. Minha mãe foi me buscar como morto [...] Inimigo perdeu mais uma vez", escreveu o funkeiro no Instagram.

PH Realidades ainda compartilhou nos 'Stories' um vídeo de sua mãe emocionada, falando ao telefone. "A gente foi para a delegacia para poder agilizar, com a funerária atrás da gente, o carro da funerária. Quando a gente chegou na porta da delegacia, meu filho me liga de uma mata: 'Mãe, estou escondido na mata. Eu não estou morto, estou vivo'", disse ela.

Boato da morte

No começo da manhã desta quarta, a mãe do artista afirmou que ele havia morrido em uma operação da Polícia Militar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e chegou a abrir uma vaquinha virtual para levar o corpo do filho à capital.

Segundo o G1, a PM informou que agentes faziam policiamento pelas imediações da comunidade Sapinhatuba III quando avistaram um grupo de homens em atitude considerada suspeita. Os policiais disseram ainda que os suspeitos atiraram contra a equipe e, por isso, houve confronto. Um homem chegou a ser atingido e foi socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

A corporação, contudo, negou que o morto na ação fosse MC PH Realidades.