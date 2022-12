MC Dricka relata já ter sido violentada por ex: 'agressões físicas e verbais'

A cantora MC Dricka relatou agressões sofridas pela ex-namorada, a influenciadora digital Larissa Novais, nesta quinta-feira (15). A funkeira já havia afirmado, na quarta-feira (14), que o relacionamento era 'tóxico' e repleto de brigas.

"Nesses 2 anos e 8 meses, minha vida variava entre o céu e o inferno. Meu relacionamento sempre foi movido por ciúmes, agressões da parte das duas e dinheiro. Sempre fiz tudo por ela, mas nada era o suficiente", alegou a cantora.

Dricka disse que "nas crises de ciúmes ela sempre me agredia, e eu me defendia. E vice-versa. Foram diversas agressões físicas e verbais! Inclusive me chamando de noia e favelada. Fora isso, ela agrediu diversas fãs", afirmou. [/citacao]

"O término não foi por ciúmes, dessa vez, e sim porque eu não quis dar uma quantia de dinheiro. Meus advogados estão tomando as devidas providências", finalizou a cantora, agradecendo a compreensão e o apoio de todos.

Dricka mostrou capturas de tela de conversas com Larissa da sexta-feira (9), nas quais as influenciadora tenta falar com ela. Além disso, compartilhou o relato de uma suposta fã, que teria sido agredida pela ex-companheira da cantora em um camarim, após um show.

Após as publicações da cantora, Larissa publicou um vídeo em que MC Dricka aparece batendo no celular enquanto era filmada, segundo o jornal Extra. Ela também disse que se a artista continuasse "falando mentiras", iria divulgar mais supostas provas. As postagens foram apagadas pela influenciadora.

Denúncias de agressão

Larissa saiu da casa onde morava com MC Dricka em 18 de novembro e compartilhou nas redes sociais um boletim de ocorrência (B.O.) por violência doméstica e fotos de ferimentos e hematomas.

"Não vou mais me calar. (...) Não acho justo comigo mesma esse silêncio todo, pessoas me julgando, dizendo que eu estou mentindo porque eu não vim me pronunciar. Jamais mentiria num assunto tão grave", disse Larissa no Instagram.

Novais explicou que demorou a expor as agressões por medo de atrapalhar a carreira da ex-mulher.

Nesta quarta-feira (14), a artista se pronunciou pela primeira vez após as acusações. Ela negou que agredia Larissa, mas admitiu que "caiu na mão" com a ex e que errou em manter um relacionamento tóxico por mais de dois anos.