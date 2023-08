MC Doni morre em 'Sintonia'? Veja o que acontece com o personagem da série

A série 'Sintonia', produção brasileira da Netflix e um dos sucessos da plataforma, deixou vários enigmas no fim da terceira temporada. Agora, após o lançamento da última leva de episódios, os espectadores seguem querendo saber como estão Nando (Christian Malheiros), Doni (Jottapê) e Ritinha (Bruna Mascarenhas).

Os oito episódios da quarta temporada foram lançados no último dia 25 de julho e os detalhes da produção já se espalharam na Internet. A narrativa, inclusive, retornou exatamente do ponto onde foi deixada, com os três amigos protagonistas em um café, quando a polícia surge, mirando em Nando.

Dani morre em 'Sintonia'?

Apesar do conflito deixado na última temporada, Doni não morreu nos primeiros episódios da 4ª temporada. Ele foi levado em uma ambulância, em estado grave, e passou um mês internado, retornando em seguida para casa para se recuperar do ferimento.

Entretanto, a notícia da relação dele com um criminoso acarretou vários problemas para a carreira como músico. Os contratos começaram a desaparecer e a performance no palco foi prejudicada por conta das dores no quadril, área atingida pelos projéteis.

Enquanto isso, os demais personagens também se destacam na série. Nando foge para a Bolívia, mas fica sabendo que a esposa dele, Sheyla (Júlia Yamaguchi) foi presa e os filhos do casal estão com os avós. Assim, ele procura um plano para retirá-la do local.

Já Ritinha fez uma promessa ainda na ambulância com Doni, afirmando que buscaria reparar injustiças caso o amigo sobrevivesse. Assim, voltou a frequentar a igreja e começou a estudar.

A 4ª temporada de "Sintonia", lançada em julho pela Netflix, tem direção-geral de Johnny Araújo e foi produzida pela Gullane, com base em uma ideia original de KondZilla.