MC Daniel recupera carro avaliado em R$ 700 mil: 'Sabem que sou um moleque da paz'

O cantor MC Daniel, de 27 anos, fez uma série de declarações em seus stories, na madrugada dessa quinta-feira (15). Na ocasião, o funkeiro relatou o episódio que teve seu carro avaliado em R$ 700 mil roubado, e pouco tempo depois, conseguiu recuperar.

"Não é questão de fama e dinheiro, não. Não tem nada a ver. Vai muito além disso, vai do carinho e consideração. Ajudo todo mundo, mano. Ajudo quem é carente, quem precisa estudar, quem tem algum sonho", afirmou.

Daniel agradeceu o carinho e o respeito que as pessoas do Rio de Janeiro têm com ele. "Sou um cara que entro e saio de cabeça em qualquer favela do Brasil, em qualquer delegacia ou partido político. Não misturo as coisas, trabalho com música, com arte", afirmou.

O assalto ocorreu na noite da última quarta-feira (14), na Estrada do Joá, via que liga as Zonas Oeste e Sul do Rio. Não houve registro do caso na delegacia.

'Roubado de fuzil'

Conforme o relato do próprio cantor, ele não estava no veículo no momento do crime. Por meio das redes sociais, o funkeiro relatou o episódio com o público.

"Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver [sic] manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada pro Joá", escreveu ele, que ainda postou vídeos pedindo que os assaltantes devolvessem o carro e prometeu uma recompensa.

Apesar do susto, os seguranças que estavam no carro passam bem. Segundo o MC, essa é a quinta vez que o carro foi roubado e devolvido — três delas no Rio. "Existem coisas que não precisam entrar em detalhes, família, mas está tudo certo. Paulão [o segurança] está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro", comentou.

"O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz", falou o cantor.