MC Daniel é vítima de fake news envolvendo declaração de amor para Mel Maia e Yasmin Brunet

MC Daniel, 25 anos, acaba de ser vítima de uma fake news envolvendo Yasmin Brunet, com quem estaria se relacionando (apesar dos dois não confirmarem) e Mel Maia (a sua ex-namorada). A situação, que começou com uma postagem no "X" (antigo Twitter), na terça-feira (14), repercutiu em outras redes sociais e acabou gerando críticas ao funkeiro.

A situação constrangedora começou quando um perfil verificado, que usa o nome e a foto de MC Daniel, compartilhou um clique do artista ao lado de Yasmin Brunet com a seguinte legenda: “Não precisa me dar o mundo, só vem comigo na caminhada que nós dois conquista ele juntos!”.

Internautas, sempre atentos, entretanto, observaram que, na época em que MC Daniel namorava com Mel Maia (com quem esteve junto até agosto deste ano), o perfil havia feito uma publicação com a mesma frase, porém, usando a foto do ex-casal.

Veja também

Antes de sair em autodefesa, alguns sites publicaram, em tom de crítica, que o artista havia feito a mesma declaração do passado para a filha de Luiza Brunet. Só que o perfil não pertence a MC Daniel. O próprio funkeiro já havia declarado, em ocasiões anteriores, que não possui conta na rede social "X".

Diante da fake news que se espalhou, ele voltou a alertar o público sobre a situação. “Família, deixando bem claro que eu não tenho Twitter. Esse Twitter aí é fake, eu já falei mil vezes, não tenho Twitter, não tenho Facebook. Não caiam em golpes, tá bom?”, esclareceu MC Daniel.

Em seguida, Daniel ainda abordou outra polêmica. Antes patrocinado por uma empresa de apostas esportivas, o cantor revelou que levou um golpe deles. "Relacionado a Luva Bet, a plataforma que eu fazia parte e não faço mais, os caras também não me pagaram. Vou deixar alguns Instagrams aqui se vocês tiverem algum problema, estou vendo que vocês estão tendo muito", afirmou.

O famoso ainda explicou que decidiu não assinar contrato com a marca em questão, porém, “eles deram algumas desculpas e acabaram sumindo”, como ele mesmo explicou, bloqueando o cantor das redes sociais. "Então não tenho nada a ver com o Twitter, nem com a Luva Bet: se está dando golpe em vocês, ela também me roubou", adicionou.