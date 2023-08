MC Daniel beija Mel Maia e se declara para atriz em show nos Estados Unidos

MC Daniel e Mel Maia podem até não confirmar, mas todos os indícios apontam que os dois já são um casal novamente. Na madrugada deste domingo (6), o cantou se declarou para atriz durante um show nos Estados Unidos enquanto ela assistia tudo do próprio palco.

A suposta declaração surgiu ao fim da música 'Revoada', quando o artista trocou o final da canção para colocar o nome da até então ex-namorada. Os dois não se pronunciaram publicamente se reataram até o momento.

Mel estava no palco, de onde assistia a apresentação, quando recebeu um beijo do cantor, que ainda entoou o trecho "Off pro amor, casei com a Mel Maia".

Apesar das delclarações públicas de afeto, Mel e Daniel não confirmam o relacionamento e já chegaram, inclusive, a negar que tenham reatado o namoro. Em um vídeo, publicado por ela no TikTok, Mel alegou que os dois ainda seriam amigos.

No último sábado (5), MC Daniel compartilhou imagens nos stories do Instagram mostrando que foi recebido por Mel Maia em Orlando, nos Estados Unidos, em uma casa que os dois haviam alugado juntos.