MC Cabelinho rebate críticas após ir a encontro com camisa de time de futebol

O cantor MC Cabelinho se justificou nas redes sociais após escolher uma camisa de time de futebol para ir a um jantar de luxo com a namorada, a atriz Bella Campos. Enquanto a artista escolheu um vestido longo preto, Cabelinho usou uma camisa do Inter de Milão.

“Vi várias pessoas comentando de eu ter saído para um lugar chique com uma camisa de time, disseram que eu estava me vestindo igual 'favelado'. Vou deixar bem claro para vocês: ganhar dinheiro ou ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que eu gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer”, escreveu ele em seus Stories.

O cantor ainda afirmou no post que foi alvo de preconceito nas redes sociais. “É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugar diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Podem me poupar do preconceito de vocês. Se depender de mim, vocês vão ver favelado com blusa de time em todo lugar”, concluiu.

MC Cabelinho e Bella Campos assumiram o relacionamento sério em outubro de 2022. Os dois se aproximaram nos bastidores da novela “Vai na Fé”.