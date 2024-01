Maycon, do BBB 24, não fala com parentes há 12 anos, afirma irmão

O anúncio do cozinheiro Maycon Cosmer como um dos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24 trouxe à tona antigos problemas familiares. Márcio Bolmerich, auxiliar de cozinha e irmão do participante, afirma que não fala com o parente há 12 anos.

“Não mantemos contato, nem nas redes sociais, por motivos econômicos e sexuais. A gente era pobre, saiu cedo de casa, então cada um remou para um lado. Ele já disse para mim: 'passei pela fase gay por indução sua'”, disse Bolmerich em entrevista ao portal Extra.

Segundo o irmão de Maycon, tudo começou quando o hoje cozinheiro foi gogoboy na boate Eclipse, antiga casa noturna em Santa Catarina famosa por ser frequentada por ser bastante frequentada por pessoas LGBTQIAPN+.

Márcio Bolmerich, mesmo que não fale há anos com o irmão, acredita que o cozinheiro tem grandes chances de ir longe no jogo: “Maycon é um showman, gosta de aparecer. O cara é bom nisso, mas o público pode se surpreender. Ele vai longe caso não seja derrubado por outro participante. É muito espontâneo e faz comédia fácil”.

Apesar disso, o auxiliar de cozinha alfineta o participante: “[Ele] também é bem soberbo. Gosta de se sentir superior. Ele adora dizer que usa tênis Nike e veste Tommy”. Márcio Bolmerich também declara que Maycon não fala com outro irmão, mas não revela o motivo.

Atualmente, Maycon tem 35 anos e é cozinheiro em uma escola de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde mora, e é conhecido por ser “Tia da Merenda”. Ele está junto, há 15 anos, da esposa, Franciane de Souza.

O cozinheiro foi um dos 18 participantes já anunciados que farão parte do BBB 24. Além deles, outros oito serão escolhidos por meio do voto popular — dois deles — e por interferência dos 18 concorrentes selecionados - seis deles. Os nomes dos envolvidos serão revelados neste domingo (7) no Fantástico.