Maxwell Nascimento, par de Nathalia Dill em Malhação, leva a vida como motorista em SP

O ator Maxwell Nascimento, de 34 anos, que já trabalhou na novela Malhação e conquistou diversos prêmios por suas atuações, vive, atualmente, o oposto da fama, enquanto trabalha como motorista.

Em entrevista concedida ao g1, o ator, que deu vida ao personagem Pedro, par romântico de Nathalia Dill na 15ª temporada de Malhação (2008), contou que perdeu visibilidade quando resolveu voltar a morar em Santos, no litoral de São Paulo.

No auge da sua carreira, nasceu a primeira filha de Maxwell, Nicole, o que fez o ator passar a sentir falta do ambiente com a família.

“Eu estava no Rio [de Janeiro] sozinho, então minha cabeça meio que deu uma virada para querer ficar com a família, ficar próximo da minha filha. Acabei voltando para Santos e dei uma desvinculada da Globo”, contou.

Contudo, o ator expressou sua vontade em voltar as telas. “A minha vontade, o meu potencial e a minha positividade é de realmente voltar, dar a volta por cima”, contou Maxwell ao g1.

Além de Nicole, o ator é pai de Manuela, de 12 anos, e Carlos, de apenas um ano.

CARREIRA ARTÍSTICA

Maxwell foi descoberto ainda na sua adolescência, durante uma seletiva para o filme “Querô” (2007), que aconteceu na escola em que ele estudava, em Santos. Sendo aprovado, ele atuou no longa e conquistou diversos prêmios.

Com o destaque, ele foi escolhido para dar vida ao personagem Pedro, par romântico de Nathalia Dill, na 15ª temporada de Malhação (2008).

Maxwell ainda fez breves participações em grandes produções de filmes e séries — como “A História da Eternidade” (2014) e “Invasores” (2016) —, porém, nunca mais teve contrato fixo. Seu último trabalho foi no filme “Carcereiros” (2019), onde interpretou Vadeco.

GRANDE MUDANÇA

Maxwell também conta como seguiu a vida após seu último trabalho nas telas. “Depois disso, entrou a pandemia e deu aquela quebrada para quem não tinha grana, principalmente para mim. Ficou muito difícil me hospedar em São Paulo ou no Rio de Janeiro para tentar continuar na área”, afirmou.

Para se manter, ele conta que apostou em outras áreas de trabalho. Segundo o artista, nos últimos anos ele trabalhou como motorista de aplicativo, entregador e trabalhou em um carrinho de pastel da família em Santos até chegar ao emprego atual: motorista de uma empresa de locação de itens para eventos.

Apesar de gostar do trabalhou atual, Maxwell expressou, novamente, o desejo em atuar. “O sonho da minha mãe antes de falecer era esse, ela sempre me apoiou nisso, assim como meu pai e minha família. E é o meu sonho, não só o deles”, revelou.

Para auxiliar no processo, o ator contou que deseja participar de um reality show, já que, segundo ele, seria uma forma de ganhar visibilidade. “Para a galera ver o meu potencial, não só como ator, mas de pessoa, de ser humano”, disse.