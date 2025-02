Max Fivelinha, ex-VJ da MTV, hoje vive isolado em sítio com quatro cachorros

Max Fivelinha marcou uma geração como o primeiro VJ gay da MTV. Atualmente com 62 anos, ele vive afastado da mídia, em um sítio na cidade de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, a 140 km de São Paulo, na companhia de seus quatro cachorros.

Apesar da mudança radical de estilo de vida, Max garante viver feliz após deixar São Paulo e a TV. A decisão veio após perder os pais quase que simultaneamente.

“Saí de Minas Gerais, no final dos anos 1970, de pau de arara e voltei num carro popular. Passei por um período muito triste da minha vida com a morte dos meus pais quase de uma vez. Um não resistiu muito sem o outro. Tenho uma formação religiosa que me ajuda. Não vou à igreja, mas sou católico e rezo muito em casa. Meu preparo espiritual é muito forte”, contou ele, ao canal do YouTube Lisa, Leve e Solta.

Ele também contou na entrevista que está solteiro, e não se vê em um relacionamento com ninguém. “Morar junto, casamento, é muito difícil para mim. Não sou muito fácil de conviver. Duas ou três horas por dia já está bom. Não aguento mais que isso. Me apaixonei duas vezes na vida, e só fui começar a namorar depois dos 30. Mas não sou solitário. Tenho uma família grande e meus cachorros. Não achei que alguém ia me amar um dia como eles me amam”.

Max também mantém um Instagram, com mais de 10 mil seguidores, onde compartilha sua nova rotina em meio a natureza e os animais.