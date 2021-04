Matuê, Tico Santa Cruz e Preto Zezé participam de show para arrecadar alimentos nesta sexta (16)

Um show beneficente para arrecadar alimentos para o movimento "Panela Cheia" será realizado no aplicativo Clubhouse nesta sexta-feira (16). Entre os artistas, estão Matuê, Tico Santa Cruz, Preto Zezé e Rogério Flausino.

O evento online será por meio de um chat de voz ao vivo a partir das 21h. Para acompanhar é preciso ter uma conta no Clubhouse, ter um aparelho celular iPhone (iOS) e acessar este link. As vagas são limitadas.

As doações devem ser feitas por meio do site do Panela Cheia. As instituições disponíveis para doação são: CUFA (projeto Mães da Favela), Gerando Falcões (projeto Corona no Paredão) ou Frente Nacional Antirracista.

O valor arrecado será utilizado para comprar cestas básicas físicas ou via vales-digitais. Os alimentos serão distribuídos pelas instituições às comunidades.

Veja a lista de artistas do show

Kell Smith

Tico Santa Cruz (Detonautas)

Marília Lopes

Mateus Ribeiro

Rogério Flausino (Jota Quest)

Thedy Correa (Nenhum de Nós)

DJ Zeu

Yara Sereya

Matuê

Lucas Silveira (Fresno)

Preto Zezé