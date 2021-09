'Matrix 4' ganha trailer com cenas de luta contra agentes; assista

O filme "Matrix Resurrections" ganhou o primeiro trailer no YouTube, nesta quinta-feira (9). O quarto filme da franquia — assinado com selo da Warner Bros e da Village Roadshow Pictures — chega aos cinemas no fim do ano. Keanu Reeves revive o personagem Neo pela primeira vez após 18 anos.

"Matrix 4" terá o retorno de Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith como Trinity e Niobe, respectivamente. Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick e Christina Ricci completam o elenco. Escrito e Dirigido por Lana Wachowski, Matrix Resurrections tem lançamento previsto para 22 de dezembro deste ano.

Veja trailer:

No começo do trailer, um encontro de Neo com Trinity é visto como eles estivessem tendo o primeiro encontro em vida. Ainda no teaser é possível ver personagem de Keanu Reeves em lutas e até em um salto de um prédio.

Uma cena clássica da produção, onde Neo para balas de armas de fogo também é repetida em "Matrix 4".