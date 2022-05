Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (31)

O 3º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (31). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay. Segundo o portal, os participantes realizarão a primeira prova de duelos da temporada.

Desta vez, os cozinheiros amadores poderão escolher os adversários com quem desejam duelar. Dessa forma, passarão por um desafio com molhos e o pior irá para a Prova de Eliminação.

O que acontecerá no episódio de terça (31/05)?

Prova 1: os cozinheiros amadores escolherão os adversários com quem desejam duelar. Para garantir uma vaga no mezanino, eles terão que se enfrentar em um desafio com molhos. Assim, o pior na disputa será enviado para a prova de eliminação.

Prova de eliminação: os cozinheiros terão que criar uma receita usando um invólucro natural nos preparos. O método consiste na utilização de folhas e cascas para auxiliar no cozimento do alimento. Para ajudar, a chef Helena Rizzo dará uma aula sobre os vários tipos de folhagem e maneiras de utilização,