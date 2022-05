Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (24)

O 2º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (24). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay. Segundo o portal, os participantes realizarão a prova em grupo e os jurados dançarão frevo.

A animação com a música vai acontecer durante a prova de eliminação, em que os integrantes da competição irão preparar um bolo de rolo. Os participantes serão surpreendidos com dançarinos de frevo, assim como bonecos gigantes de Olinda.

O que acontecerá no episódio de terça (24/05)?

Prova 1: Pratos com Farofa

Durante a primeira prova, os participantes deverão preparar comidas que tenham a farofa como destaque. Para isso, serão divididos em trio e contarão com uma aula do chef Henrique Fogaça. O profissional detalhará os tipos de farinhas existentes no Brasil.

Além disso, Ana Paula Padrão revelará aos competidores que só poderão escolher uma das receitas experimentadas pelos chefs. Informação será dada antes da degustação.

Prova 2: mini dinâmica com temática de massa

Para os participantes fugirem da eliminação, será realizada uma mini prova com a temática "massas". Os vencedores escolherão aqueles que irão disputar o desafio e os selecionados, por sua vez, elencarão com quem irão duelar.

A massa trabalhada na prova será definida a partir de um sorteio.

Prova 3: Desafio da eliminação: Bolo de Rolo

Por fim, a prova de eliminação pedirá pela produção de um bolo rolo perfeito, com muitas camadas e recheio de goiabada.