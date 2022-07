Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (19)

Nesta terça-feira (19), vai ao ar o 10º episódio do reality show gastronômico Masterchef 2022. O programa, da Band TV, começa às 22h30 e pode ser acompanhado no site da emissora ou no aplicativo BandPlay.

Os competidores precisarão encarar uma nova prova em equipes, preparando 150 cupcakes com no mínimo dois sabores e coberturas diferentes. Os doces serão entregues para fãs do programa.

O time que se sair melhor garante mais uma semana no jogo.

Como será a prova de eliminação hoje?

Os perdedores da primeira etapa precisarão, na prova de eliminação, preparar um prato com piranha, peixe brasileiro que ainda é pouco explorado nas cozinhas.

Para inspirá-los, os chefs e jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça apresentam opções que podem ser feitas com a iguaria, como moqueca, caldo e croquete.

Quem preparar o pior prato deixa a competição.

Que horas começa o Masterchef 2022 hoje?

