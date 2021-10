Mart'nália é a oitava desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'

Mart'nália foi a oitava desmascarada do "The Masked Singer Brasil", na noite desta terça-feira (5), durante a semifinal do programa. A cantora estava com a fantasia de Jacaré e perdeu o combate final para o Unicórnio depois de cantar “Que Se Chama Amor”, do Só Pra Contrariar.

Dinâmica

Pela primeira vez, não houve disputa entre os competidores. Os cinco se apresentaram, e a votou e escolheu quem serão os dois primeiros finalistas. Entre os três menos votados, um foi salvo pelo time de jurados, que não contou com convidado nesta semana. Depois, houve o combate final, e foi revelado o nome do oitavo desmascarado. Ordem das apresentações Jacaré cantou "Brisa" da cantora Iza Palpites dos jurados: Fafy Siqueira (Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi) e Maria Gadú (Simone). Unicórnio interpretou "Girl from Rio", de Anitta Palpites dos jurados: Any Gabrielly (Edu Sterblitch), Priscila Alcantara (Rodrigo Lombardi), Manu Gavassi (Taís Araujo). Arara entoou "O Show Tem Que Continuar", de Arlindo Cruz Palpites dos jurados: Juliana Alves (Edu Sterblitch e Taís Araujo) e Cris Vianna (Rodrigo Lombardi e Simone). Monstro cantou "Tempo Perdido", de Legião Urbana Palpites dos jurados: Chay Suede (Taís Araujo) e Thiago Martins (Simone). Gata Espelhada interpretou "Rolling in the Deep", de Adele Palpites dos jurados: Letícia Colin (Edu Sterblitch), Claudia Ohana (Simone), Karin Hils (Rodrigo Lombardi), Jéssica Ellen (Taís Araujo). Finalistas O Monstro foi o primeiro finalista a ser escolhido pela plateia, com 28%. A Arara foi a segunda finalista a ser escolhida pelo público, com 25%. Já a Gata Espelhada foi a terceira finalista a ser escolhida pelos júri. No confronto final, realizado entre Unicórnio e Jacaré, a Unicórnio foi salva. Pistas dadas pelo Jacaré A flor que mais gosta é o girassol

"Estou chegando na área. Não sei se vocês repararam, mas meu sorriso é minha marca registrada. A única coisa que me tira do sério é bebida quente. Eu viro bicho! E eu adoro dançar".

"Eu marquei presença em um grande festival de música!"

O livro preferido é "Cem Dias Entre Céu e Mar"

"Gosto de andar de bicicleta, mas já consertei muito carro. Sei improvisar e fui indicado a vários prêmios. Cresci no meio de muitos famosos"

"Vivo no pântano, mas você pode me encontrar praia"

"Eu como feito um passarinho, de pouquinho, em pouquinho. Tenho um paladar de jacaré criança. Deve ser para combinar com esse meu jeitinho de moleque. Como carne, churrasco é comigo mesmo. Mas a comida que não fico sem é canja de galinha, sempre peço uma quando chego no hotel"

Duas mentiras e uma verdade: "Amo vestidos / já me apresentei com uma orquestra sinfônica / coleciono miniaturas"

"Tenho grandes habilidades com as mãos. Sei tocar muitos instrumentos, só a cobra que não gosta muito quando pego ela pra fazer chocalho. Adoro jogar videogame, se deixar fico horas ali até ganhar. Sou uma pessoa competitiva"

Caixa misteriosa: cueca samba canção

"Quem me vê trabalhando, pensa que eu não tenho vergonha de nada, que eu sou um sem vergonha. Mas, na verdade, eu sou muito tímido. Por mim, eu ficaria de boa na lagoa, escondido. Só que na hora de namorar, eu vou direto no brejo atrás de uma ‘jacaroa’, aliás, uma não, várias. Vivo me apaixonando, mas agora quero uma ‘jacaroa’ diferente. Então, fica esperto comigo"

Eu nunca/Eu já - Eduardo Sterblitch pergunta ao Jacaré: "Já pegou ex?" Resposta: "eu já" / Edu pergunta novamente: "Já trocou nome de contatinho?" Resposta: "eu já" / Simone pergunta: "Já participou de um reality show de pegação?" Resposta: "eu nunca" Eliminados 1º eliminado: Sidney Magal - Dogão

2ª eliminada: Renata Ceribelli - Brigadeiro

3º eliminado: Marcelinho Carioca - Coqueiro

4º eliminado: Marrone - Boi Bumbá

5º eliminado: Alexandre Borges - Onça Pintada

6ª eliminada: Sandra de Sá - Girassol

7º eliminado: Sérgio Loroza - Astronauta

8ª eliminada: Mart'nália - Jacaré