Marlene Mattos abre queixa de calúnia contra Xuxa em delegacia do Rio

A diretora de televisão Marlene Mattos, 70, está acusando Maria da Graça Xuxa Meneghel, a apresentadora Xuxa, 58, de calúnia. A ocorrência foi registrada no dia 29 de janeiro deste ano na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Acusações de Xuxa foram feitas em entrevista

A queixa foi aberta dois dias após Xuxa conceder entrevista à revista Veja, em que diz ter sido "roubada, enganada, usada e manipulada", durante grande parte de sua trajetória profissional.

Leia Também Zoeira Xuxa causa polêmica ao defender que testes de remédios e vacinas sejam feitos em presidiários

"Olha, eu poderia ser duas ou três vezes mais rica. Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela. Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo sem vergonha que fui inocente, boba, burra mesmo", diz Xuxa.

O caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio somente no fim de março, quando passou a tramitar no 9º Juizado Especial Criminal.

Marlene Mattos e Xuxa trabalharam juntas

A parceria entre Marlene e Xuxa teve início ainda nos anos 80, na rede Manchete. Após uma trajetória de sucesso e muitos trabalhos e projetos realizados na Globo, as duas se separaram em 2002, após desentendimentos no processo de criação do programa Xuxa no Mundo da Imaginação.