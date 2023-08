Mark Margolis, Hector Salamanca de 'Breaking Bad', morre aos 83 anos

O ator Mark Margolis, que interpretou o vilão Don Hector Salamanca na série "Breaking Bad", morreu aos 83 anos nesta sexta-feira (4). Morgan Margolis, filho do ator, confirmou o falecimento do artista à revista The Hollywood Reporter.

A família afirmou que Margolis morreu após uma doença repentina, mas sem detalhar a causa. Ele estava internado no hospital Mt. Sinai, em Nova York.

"Ele era único. Não o veremos novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo", disse o empresário de Margolis, Robert Kolker, em comunicado enviado à Variety.

Mark deixa o filho, Morgan, e a mulher, Jacqueline, com quem era casado desde 1962.

Carreira de Mark Margolis

Mark Margolis recebeu uma indicação ao Emmy por interpretar o chefe do cartel Hector Salamanca em "Breaking Bad" e a série derivada "Better Call Saul", seu papel de maior destaque na carreira.

O ator também atuou em "Scarface" (1984), no papel do guarda-costas Alberto, interpretou o Sr. Rabinowitz em "Réquiem para um Sonho" (2000), o senhorio Shickadance em "Ace Ventura" (1994) e o professor de matemática Sol Robeson em "Pi" (1998).

Seu último trabalho foi na série "Your Honor", lançada neste ano.