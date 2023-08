Mario Frias é internado com suspeita de trombose: 'dias difíceis'

Após sofrer um infarto, em 2022, o ator Mario Frias contou no Instagram que passou por um novo susto envolvendo sua saúde. No vídeo, publicado no Instagram nesse domingo (6), ele disse que precisou ser internado após suspeita de trombose.

“Começou com uma dormência no meu pé, na panturrilha. Como eu já tenho um histórico de infarto, eu fui ao hospital. Agradeço demais as mensagens de carinho, de fé, as orações. Foram três dias muito difíceis. Família é tudo, e Deus é maravilhoso. Eu ganhei mais uma chance”, iniciou ele.

“Estou bem, estou medicado, vamos à luta porque Deus é grande. Eu sou só gratidão. Eu tive uma suspeita de trombose, mas graças a Deus não era isso na minha perna. Havia pequenas obstruções de gordura. Entrei com um medicamento bem forte, estou tomando há três dias, estou bem”, concluiu.

Cateterismo

Mario Frias sofreu o infarto em julho de 2022, e precisou ser internado na UTI. Na época ele também fez um vídeo para suas redes sociais e explicou que foi submetido a um cateterismo.