Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi terminam namoro, diz colunista

O namoro de Marina Ruy Barbosa e Gulherme Mussi teria chegado ao fim, e a decisão teria partido da atriz. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o término ocorreu neste mês, após cerca de um ano de relacionamento.

A atriz e o deputado federal assumiram o namoro no fim do ano passado. Após meses de especulação, o então casal foi clicado no retorno de uma viagem internacional.

O Em Off procurou a assessoria de Marina Ruy Barbosa, mas não obteve resposta à publicação da matéria.

Futuro do ex-casal

Segundo a colunista apurou com amigos próximos do agora ex-casal, não há esperança de que o romance seja reatado. Para 2023, além do retorno de Marina às telas com a série "Rio Connection", co-produção entre Globo e Sony, o indicativo é o de que a ruiva volte às novelas globais.

Mussi decidiu não concorrer novamente nas eleições para deputado federal e encerrará seu mandato no fim de janeiro próximo. Ele optou por se afastar da vida pública.