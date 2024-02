Marido de Sasha desabafa sobre evangélicos após ser criticado por curtir o Carnaval

O cantor João Lucas, casado com Sasha, usou o Twitter, na terça-feira (13), para desabafar sobre os evangélicos após ele ser criticado por curtir o Carnaval 2024 ao lado da esposa e de amigas como Bruna Marquezine.

“E o prêmio do povo mais chato da terra, com exceções, vai para: crentes! Na moral, acho que nem Jesus aguenta”, desabafou ele.

“Sabe qual é o problema? Tem crente que acha que ‘defender’ Jesus é atacar o próximo, enquanto, na verdade, Jesus disse: ‘ame o próximo como a si mesmo’. A postura segregacionista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira”, disse ainda o cantor.

João continuou seu discurso contra o preconceito dos evangélicos e escreveu que a maioria prefere ver a pessoa distante dos preceitos de Cristo, do que ser quem elas são dentro da religião.

“Dizendo para eu largar de vez a minha fé. O motivo? Eu não ser como eles são, não estar. Eu não tenho dúvida que muitos se encontram nesse lugar que eu já me encontrei, de dificuldade em exercer a minha fé por conta do fã clube que prefere me ver afastado da fé, do que com ela, sendo quem eu sou”.

Ao lado de Sasha, esse ano João curtiu o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro. No Instagram, por exemplo, ele acabou sendo muito criticado. “Como é deixar Jesus por conta de fama e dinheiro?”, questionou uma pessoa. “Esqueceu completamente a palavra”, disse outro.