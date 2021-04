Marido de Luiz Fernando Guimarães comemora um ano da adoção dos filhos: 'melhor decisão'

O marido de Luiz Fernando Guimarães, Adriano Medeiros, declarou o amor pela família que cresceu há um ano. Nesta sexta-feira, 23, o empresário celebrou a decisão deles de adotar um casal de irmãos.

"É uma jornada de amor que dura mais de duas décadas. Um ano atrás, estávamos tomando a melhor decisão de nossas vidas. Nunca mais seremos nós dois. Somos quatro! Os Medeiros Guimarães", escreveu ele na legenda do post.

Em publicação no Instagram, Adriano compartilhou uma foto com Luiz Fernando e também falou sobre a o relacionamento dos dois, que estão juntos há mais de 20 anos.

Foto: Reprodução / Instagram



Luiz Fernando e Adriano são pais de Olívia e Dante. Os dois oficializaram a união em dezembro de 2019.



O casal mora com os filhos em um sítio em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, desde o início da pandemia.



Nos comentários, o casal recebeu inúmeros elogios e mensagens de carinho: "Melhor decisão! Vocês são lindos!", disse uma internauta. "Quanto orgulho!", afirmou outra.



"Lindos! Que Deus abençoe vocês com muita saúde e felicidade!", escreveu uma terceira.