Marido de Giovanna Antonelli, diretor Leonardo Nogueira é processado por assédio; entenda caso

Leonardo Nogueira, esposo da atriz Giovanna Antonelli e diretor de novelas e séries da TV Globo, se tornou alvo de processo judicial movido por uma mulher que o acusa de ter prometido papel na próxima novela das sete da emissora em troca de um relacionamento.

Cássia Carolina Picchi Apolônio, atriz identificada como autora do processo, pede R$ 2 milhões de indenização alegando ter sido iludida com a promessa de ser escalada para o folhetim em troca de favores sexuais.

Nogueira é casado com Antonelli desde 2009. Ela segue, atualmente, como a advogada Helô na novela "Travessia", da TV Globo.

Acusações em ação judicial

Com a divulgação das acusações, o advogado do diretor, Max Torres, concedeu entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, negando as alegações de Cássia Picchi, adicionando que ela responde a um processo de extorsão contra Leonardo.

Segundo ele, a atriz teria sido presa em flagrante em uma academia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no início de 2023, por ameaçar divulgar supostas mensagens íntimas trocadas pelos dois.

O portal da Folha teve acesso às conversas do processo, o que reforçaria a argumentação do advogado da atriz, Daniel Baldini Blanck Castro, sobre as conversas dos dois sobre o papel da novela.

Em janeiro deste ano, então, Nogueira teria sido afastado do posto de diretor da novela por conta da denúncia. Logo depois, segundo apuração do mesmo jornal, ele foi substituído por Fabricio Mamberti. Entretanto, em nota, a emissora revelou que Leonardo Nogueira teria pedido afastamento por motivos de saúde.

Em nota, a emissora também destacou que "mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas".

Duas versões

Segundo o advogado do diretor, ele está sendo vítima de injúria, danos morais e extorsão. Além disso, ele alega que o diretor não teve nenhuma relação íntima com a atriz, pontuando que os prints das conversas devem ter sido manipulados para serem incluídos na ação.

Enquanto isso, a defesa de Cássia Picchi apresenta outra versão. As informações são de que os dois teriam se conhecido nos bastidores da novela "Flor do Caribe", onde, segundo a ação, teriam iniciado uma relação.

"É necessário frisar que a autora foi alimentada pela esperança a cada encontro, onde ficava claro que os atos sexuais eram uma via de mão dupla, uma espécie de contraprestação pelo sonhado papel prometido pelo réu", diz o texto da ação.

Procurado pelo portal F5, Leonardo Nogueira não teria atendido as ligações feitas pela equipe de reportagem, se pronunciando apenas pelo advogado.