Marido de Ana Maria Braga nega fim do casamento, mas diz não manter contato com apresentadora

O marido de Ana Maria Braga, Johnny Lucet, contou ao jornal Extra que teria se surpreendido com a separação da apresentadora. Atualmente, o empresário está em Portugal e explica que ela teria se afastado desde o início do ano, quando ele deixou o Brasil.

"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana", explicou. Ainda conforme o empresário, Ana Maria Braga não teria enviado mensagens nem mesmo no aniversário do marido.

Apesar da distância e da falta de comunicação, Johnny negou as informações detalhadas na imprensa, que confirmaram o término do relacionamento entre o casal.

"Mas nós continuamos casados. Ela é minha mulher", declarou ao também refutar a hipótese de que teria maltratado os funcionários da apresentadora.

"Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade", pontuou.

Nas redes sociais

Após os rumores do fim do casamento surgirem, Ana não se pronunciou publicamente sobre o caso. Entretanto, fez publicação recente no Instagram que chamou a atenção dos seguidores.

Legenda: Ana Maria não se pronunciou abertamente sobre o término com Johnny Lucet Foto: reprodução/Instagram

"Fazer de si mesmo a sua prioridade não é egoísmo, às vezes, é necessidade", escreveu a apresentadora.

Ainda segundo publicação do jornal Extra, o casamento dos dois, que foi oficializado em 2020, chegou ao fim após Johnny retornar a Loulé, no sul de Portugal, onde vive com a família e o filho de 11 anos.