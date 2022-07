Marido da Sandy, Lucas Lima descobre cisto na boca e passa por cirurgia

O cantor e criador de conteúdo Lucas Lima, marido da Sandy, descobriu um cisto benigno na boca e passou por cirurgia. O relato foi publicado por ele nas redes sociais nesta semana.

Segundo Lucas, ele descobriu o problema após sentir uma "dor gigante" no dente, que chegou a travar seu maxilar. Ele passou por um procedimento de três horas para retirar os sisos e o cisto.

"Pelos sisos até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali. E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo ‘cisto benigno’, porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra ‘biópsia’, tu te apavora”, contou aos seguidores no Instagram.

Segundo ele, apesar do susto, está tudo bem. "Tô com a boca arregaçada (o baguio era FEIO), passando o dia com a Elsa enrolada na cara ora desinchar e aliviar a dor, repousando e tô indo bem".

Retorno em agosto

Lucas Lima deixou conteúdos gravados antes de passar pelo procedimento para manter as redes ativas mesmo no período de repouso.

"Ainda tem um loooongo tempo de recuperação, mas a dor agora tá num nível suportável e tamo indo firme. MAS NÃO SE DESESPEREM: deixei um monte de vídeo gravado então se preparem que o Lucão CONTENT CREATOR vai aparecer aqui como se nada tivesse acontecido enquanto o Lucão “do presente” segue aqui fazendo cosplay de Kiko", compartilhou.

Segundo o artista, ele volta a ativa em agosto.