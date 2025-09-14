Mariah Carrey pediu 200 cabides em camarim no festival The Town
A artista foi a principal atração internacional do evento nesse sábado (13)
Mariah Carey foi responsável pelo pedido mais 'extravagante' do festival The Town 2025. A diva pop foi a principal atração internacional do evento nesse sábado (13). Antes do show para milhares de fãs, ela pediu para ter disponível 200 cabides em seu camarim.
O pedido da artista foi considerado o mais "extravagante" pela produção do The Town. A informação é do O Globo.
Também no rol de artistas internacionais, a banda Green Day, que foi headliner do último domingo (7), pediu a instalação de uma cozinha privativa para o chef particular que viaja com o grupo.
Outras exigências, feitas por artistas que se apresentaram nos dois dias de festival, envolvem produtos sem agrotóxicos; tupperwares de vidro com tampa; tapetes de yoga; velas aromáticas; óleos essenciais; e até cartões postais do Brasil.
Festival com 70 camarins
No total, o The Town conta com 70 camarins, distribuídos entre os cinco dias de festival. Eles foram divididos em três blocos.
O primeiro bloco acomodou os artistas que se apresentarão em quatro palcos: Quebrada, Factory, São Paulo Square e The Tower.
No segundo, ficaram artistas que se apresentaram no palco The One. No total, são quatro camarins que devem funcionar como uma "extensão da casa do artista", segundo a produção do evento.
Passaram por esse espaço artistas como Lionel Richie, Iggy Pop, Pitty, Matuê, Gloria Groove e Priscilla.
Já o terceiro bloco é reservado para os headliners do palco principal, o Skyline. Entre eles, Mariah Carey e Green Day. São quatro camarins, três para artistas internacionais e um para os brasileiros.
O The Town 2025 finaliza os dois fins de semana de evento, totalizando cinco dias, neste domingo (14).