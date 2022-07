Maria Beltrão estreia na apresentação do 'É de Casa' e comenta emoções: 'eu dormi rezando'

A jornalista Maria Beltrão iniciou na apresentação do programa "É de Casa", neste sábado (9). Ela dividiu as câmeras ao lado dos colegas Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista. No matinal, a nova apresentadora falou da expectativa e dos sentimentos vivenciados na noite que antecedeu o novo trabalho.

"Eu dormi rezando. E quando tocou o despertado hoje, eu parecia a Daiane dos Santos, uma excitação enorme", comentou aos risos Maria Beltrão.

Legenda: Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista parabenizaram a colega de apresentação Foto: Reprodução/TV Globo

Talitha Morete, que já fazia parte do elenco do programa, iniciou a sabatino apresentando os novos colegas de trabalho. Primeiro, Thiago Oliveira e Rita Batista deixaram suas mensagens de boas-vindas. Em seguida, Maria Beltrão, que estava esperando o trio na cozinha, falou sobre o sentimento de estreia.

Maria Beltrão Jornalista "Estou emocionada vendo vocês três entrarem. Antes que eu me esqueça, pra você que é de casa, é a maior alegria estar na sua companhia nas manhãs de sábado. É uma honra e um privilégio".

Maria migrou do jornalismo da Globonews, onde atuou nos últimos 25 anos. Ela é conhecida pelo carisma e a irreverência, além da experiência no ao vivo e em longas transmissões, como Oscar e Carnaval.

Posso dizer que a minha especialidade é ficar ao vivo, no ar, por muito tempo. Essa parte é o famoso "tá tranquilo, tá favorável", comentou ela em material divulgado pelo canal Imprensa Globo.