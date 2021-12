Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é diagnosticada com Covid aos 71 anos

A atriz mexicana Maria Antonieta de las Nieves, de 71 anos, testou positivo para Covid-19, conforme anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (30). A intérprete da Chiquinha do seriado "Chaves" tranquilizou os fãs e disse estar se sentindo bem.

"Queridos fãs, amigos e familiares: Apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, testei positivo ao fazer o exame. Me sinto bem, estou em casa, estou muito tranquila e melhorando a cada dia. Parece que só tive um resfriado comum, nada de grave como andam publicando por aí. Aproveito para desejar a todos um feliz 2022", declarou a artista.

Foto: reprodução

Maria Antonieta é uma das últimas integrantes do elenco do seriado ainda viva. O protagonista de Chaves, Roberto Bolaños morreu em 28 de novembro de 2014. Já o intérprete do Professor Girafales faleceu em 17 de junho de 2016, e Ramón Valdés, o Seu Madrugada, em agosto de 1988.