Mariana Ximenes se vacina contra a Covid-19, e Tiago Leifert brinca: 'não tomei a 2ª dose''

Após a vacinação contra a Covid-19 da atriz Mariana Ximenes, nesta quinta-feira (8), o apresentador Tiago Leifert aproveitou o momento e brincou sobre a semelhança com a artista.

"Venho a público esclarecer que eu não tomei a segunda dose um dia depois, esta na foto é Mariana Ximenes", disse ele em seus stories do Instagram.

Veja o post:

Legenda: Tiago Leifert brincou com a situação em seu Instagram Foto: Reprodução Instagram

Apesar da declaração, Leifert se vacinou contra a doença na última segunda-feira (5). A semelhança entre ele e a atriz é bastante comentada nas redes sociais, dando origem a vários memes.

Alguns fãs, inclusive, brincam com a teoria de que o apresentador e a atriz são a mesma pessoa ou se compartilham laços familiares.

Leia mais Zoeira Tiago Leifert atua em campanha da Pfizer sobre vacina e distanciamento social

No início deste ano, internautas modificaram os dados de Mariana e Tiago em sites na web para conceder "veracidade" à brincadeira.

Foto: reprodução/Twitter

Nas buscas pelos nomes dos artistas, os dois apareciam com data de nascimento em 22 de maio de 1980, ambos na cidade de São Paulo, e com 1,76 de altura. Entretanto, a atriz nasceu no dia 26 de abril de 1981, tem 39 anos e 1,65m.