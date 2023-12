Mari Gonzalez ganha comentário da mãe de Jonas e fãs especulam reconciliação

Uma possível reconciliação entre os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach está deixando os fãs do casal na torcida. Na última sexta-feira (22), um comentário em específico animou os seguidores.

"Tudo lindo nora", disse Marlene Verruck, mãe de Jonas, nos comentários de uma publicação onde Mari aparece decorando sua árvore de natal.

"Amei ver esse comentário", comentou uma seguidora. "Que benção. Que Deus abençoe os dois", disse outra.

Possível término

A baiana falou sobre a relação em outubro deste ano. Os noivos teriam optado por dar um tempo na relação, e passar por um “período de reflexão".

“Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso”, escreveu Gonzalez na época.

Durante as especulações do término, Jonas explicou ao jornalista Leo Dias o motivo da distância: “Sim, está tudo bem. Quem nos acompanha sabe que a Mari passou vários dias com a família dela na Bahia".

Neste meio tempo, um vídeo divulgado pelo jornalista Matheus Baldi, flagrou o ex-BBB com outra mulher. Nenhum dos dois comentou o caso.

Já neste mês de dezembro, a participante do BBB 20 disse a uma seguidora para "caçar o que fazer", quando foi perguntada sobre porque não anunciou o término do noivado.