O ator Marcos Pitombo e o diretor de marketing Iasser Kaddourah terminaram o namoro. O artista tinha assumido o relacionamento no último mês de junho. As informações são do Extra.

Amigos do casal disseram ao jornal que eles continuam próximos, uma vez que o romance teria acabado em consenso e de forma amigável. O agora ex-casal ainda se segue no Instagram.

Ainda conforme amigos, Iasser quem incentivou o ator a assumir sua sexualidade.