Marcos Pitombo compartilha foto do namorado após assumir relacionamento

O ator Marcos Pitombo compartilhou com os seguidores do Instagram, domingo (25), uma foto do namorado, Iasser Kaddourah, dias após eles assumirem o relacionamento nas redes sociais. Na imagem, o diretor de marketing aparece na praia da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, ao lado de um cachorro.

O ator legendou a foto com um coração. A foto também foi compartilhada por Iasser em seu perfil. Conforme o “Extra”, o diretor de marketing é poliglota e se divide entre São Paulo, onde mora, e o Rio, onde Pitombo vive.

O namoro se tornou público há alguns dias, quando Marcos completou 41 anos e ganhou uma declaração do companheiro na internet. “Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construirmos juntos. Feliz aniversário”, escreveu Iasser.