Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem, aos 70 anos, em Lisboa

O ator Marcos Caruso e o técnico de enfermagem Marcos Paiva oficializaram a união e trocaram alianças no último sábado (18), em viagem a Lisboa, em Portugal. Em uma série de imagens, os dois mostraram os símbolos do compromisso e receberam as felicitações de amigos nas redes sociais.

Acompanhado de Paiva, com quem mantém relacionamento desde 2018, Marcos Caruso visitou as terras portuguesas para conferir a peça "Trair e Coçar é Só Começar", escrita por ele em 1986.

Nos comentários das fotos com as alianças, diversos famosos deixaram mensagens de carinho aos dois. "Que lindo, meus amores", admirou Heloísa Périssé. "Parabéns, que beleza", comentou a atriz Ana Beatriz Nogueira.

Veja a publicação:

Outros casamentos

Marcos Caruso já foi casado outras quatro vezes além de Marcos Paiva. Pai de Caetano e Mari, ele teve o relacionamento mais duradouro com a atriz Jussara Freire, mãe dos dois filhos, com quem permaneceu por 20 anos e se separou em 1994.

Em 2020, em uma live com a drag queen Suzy Brasil, ele citou "parceiro ou parceira" ao sitar relações sexuais. Apesar disso, quando questionado sobre orientação sexual, afirmou que não precisava responder à pergunta em questão.