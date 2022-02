Marchinhas do Nas Garras da Patrulha viram hit do Carnaval 2022; escolha a preferida

A trupe mais irreverente da TV Diário já entrou em clima de Carnaval, trazendo um recado importante: não é hora de aglomerar, e sim, de se vacinar. Em ritmo de marchinhas, a turma do Nas Garras na Patrulha lançou 3 hits carnavalescos para lembrar a população cearense sobre a importância de manter os cuidados contra a Covid-19.

No que depender dos personagens do Nas Garras da Patrulha, sucessos como "Alalaô", “A pipa do vovô não sobe mais” e "Mamãe eu quero" serão lembrados com uma letra um pouco diferente. A releitura desses clássicos do Carnaval traz mensagens de conscientização sobre aglomeração e vacinação infantil.

Um recado musical que os personagens interpretam com muito bom humor e a conhecida molecagem que o cearense gosta.

Para a população

De acordo com Erick Picanço, diretor comercial e marketing do Sistema Verdes Mares, a iniciativa foi criada para enfatizar os cuidados contra a Covid-19, neste período em que a população pode acabar relaxando mais. Embora a média de ocorrências provocadas pela doença esteja em queda desde o fim de janeiro, ainda não é hora de abandonar as medidas de prevenção da doença, especialmente com o risco de novas variantes.

"A gente quis reforçar a mensagem da importância da vacinação de todos, inclusive das crianças, com os personagens do Nas Garras da Patrulha. A ideia é ser um pouco mais leve e alegre. Com um apelo bem popular e de fácil memorização, a música fica na cabeça", pontua Erick Picanço.

Enquete

Todos os hits podem ser conferidos no Instagram da TV Diário e do Nas Garras da Patrulha. Nesta sexta-feira (25), haverá enquete nestes perfis para saber qual a melhor marchinha na opinião do público. Acesse os perfis e vote!

Confira os hits do Garras na Patrulha:

Marchinha 'Vacina eu quero'

Marchinha ' Alalaô'

Marchinha 'A picada da vacina salva mais'