Marcela Barrozo, atriz de ‘Chocolate com Pimenta’ e ‘Senhora do Destino’, celebra primeira gravidez

A atriz Marcela Barrozo, famosa por seus papéis em novelas como “Chocolate com Pimenta” e “Senhora do Destino”, revelou aos seguidores do Instagram, no sábado (16), que está grávida da primeira filha, fruto do casamento com Luiz Fernando Pinto. A artista descreveu a notícia como “melhor presente de natal”.

“Estamos grávidos! Obrigada, meu amor, por estar ao meu lado sempre, fazendo de tudo pra tornar meus sonhos realidade. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estamos ansiosos pela sua chegada, Luiza. Venha completar ainda mais a nossa família”, escreveu ela na legenda do vídeo publicado em sua rede social. Nas imagens, ainda é possível ver Nicolas, filho de Luiz de outro relacionamento.

Longe da TV desde a novela “Gênesis”, da Record, atualmente Marcela estuda odontologia.