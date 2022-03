Maraisa e Danilo Gentili "se casam" em programa de TV

O apresentador Danilo Gentili e a cantora sertaneja Maraisa "se casaram" na noite da última quarta-feira (9) em programa do SBT. Segundo as informações da Quem, Maraisa entrou vestida de noiva, ao som da marcha nupcial. Os dois ainda trocaram alianças e beijos.

Legenda: Maraisa se casa com Danilo Gentili em programa de TV Foto: Reprodução/ redes sociais

The Noite

A "cerimônia" aconteceu no palco do programa "The Noite", apresentado por Danilo, e contou com a presença de Maiara, a irmã gêmea e parceira de palco de Maraisa. "Vendi meu violão pra casar de Dolce&Gabbana? Vendi, mas caseeei!", brincou a cantora durante o "casamento" — que não passou de uma brincadeira da dupla.

Legenda: Maraisa entrou vestida de noiva, ao som da Marcha Nupcial Foto: Reprodução/ redes sociais

"Não é mais segredo pra ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tendo o seu final feliz! É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida!", ainda postou Maraisa.