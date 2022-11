Maquiador de famosos, Ivo Vilela morre após sofrer grave acidente de carro

O maquiador de famosos, Ivo Vilela, morreu aos 36 anos nesta quarta-feira (9), uma semana após sofrer grave acidente de carro. Conforme nota publicada em suas redes sociais, ele recebeu alta hospitalar na manhã de segunda-feira (7), mas retornou na terça-feira (8), depois de se sentir mal.

Apesar de ter sido entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Curitiba, os médicos detectaram uma infecção generalizada. "Ele não resistiu. Agradecemos todas as mensagens de amor e carinho".

O influenciador digital trabalhava em Curitiba e contava com mais de 102 mil seguidores no Instagram. Além de ser maquiador, sua atuação nas redes sociais focava em dar dicas de maquiagem e moda.

O velório acontece na Capela São Francisco de Paula às 23h desta quarta, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula. Já na quinta-feira (10) o corpo dele deve ser levado para Maringá.

Amigos lamentam morte

A cantora Maria Cecília, da dupla sertaneja com Rodolfo, lamentou a morte de Ivo nas redes sociais. Ela era uma cliente e amiga do influenciador. "Você não pode me deixar assim! A gente tinha tanta coisa pra fazer, vc ia passar o reveillon comigo! Volta aqui! Você não pode ir sem se despedir", disse.

Maria Cecília Cantora "Tá doendo muito, meu amigo, como eu te amo. Vou sentir muito a sua falta! Obrigada por cuidar de mim, por sempre tirar o melhor de mim. Sua luz, sua alegria, seu jeito, estarão aqui! Te amo demais! Brilha estrelinha! Cuida da gente ai de cima".

Além dela, outros seguidores também deixaram mensagens de pêsames no Instagram. "Não posso acreditar", disse Thaeme Mariôto. "Te amo amigo.. que Deus te receba de braços abertos", desejou Paula Biazin.