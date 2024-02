Mansão de Giovanna Lancellotti e Gabriel David tem cinema e garagem que se transforma em boate

O casal Giovanna Lancellotti e Gabriel David abriu as portas de casa para o Podpah, no YouTube, em quadro apresentado por Pedro Scooby.

O imóvel, que fica no Rio de Janeiro, chama atenção pelo luxo. A sala da casa é enorme e conta com uma parede repleta de quadros de artistas nacionais e internacionais. "Eu já tinha um pouco, a Giovanna tinha um pouco, e a gente foi juntando mais depois. A gente tem amigos artistas também que nos deram algumas artes”, explicou Gabriel no vídeo. Ele é filho do bicheiro Anísio Abraão.

Legenda: Podcast fez tour pela mansão Foto: Reprodução/Youtube Podpah

A casa ainda conta com um canil, feito pelos integrantes do barracão da Beija-flor, e é toda "gatificada", para que os gatos do casal subam os andares usando suas próprias escadas.

Legenda: Casal mostrou a academia da mansão Foto: Reprodução/Youtube Podpah

Giovanna e Gabriel ainda têm em casa uma sala de cinema com sofás espaçosos e um armário repleto de vinhos. Já a garagem do casal se transforma em boate quando há comemorações maiores.

Legenda: Sala da mansão do casal Foto: Reprodução/Youtube Podpah

Um dos locais que chamam a atenção no vídeo do tour é um espaço de Gabriel ligado à fé. Criado nos barrações da cidade do samba desde pequeno, o empresário deixa os nomes dos jurados embaixo dos santinhos. “Sempre vi meu pai colocar o nome em baixo dos santos, então tenho o nome de todos os jurados, eu não faço nada ao longo do ano na Beija-Flor, mas todos os meus santos são em prol dela”, explicou ele.

Gabriel e Giovanna estão juntos desde 2021, mas passaram a morar juntos na mansão em 2023. Ele também já teve um relacionamento com a cantora Anitta.