Mansão de Gil do Vigor nos Estados Unidos tem campo de golfe e mais de 380 metros quadrados

Gil do Vigor exibiu sua mansão no "Mais Você" desta quinta-feira (4) e impressionou Ana Maria Braga. "Dá pra se perder", disse a apresentadora sobre a nova morada do ex-BBB 22, que faz PhD nos Estados Unidos.

A casa tem até um campo de golfe e possui mais de 380 metros quadrados. "O que mais me deixa feliz e grato, é ver que a minha família consegue desfrutar do que eu tô vivendo!", comemorou o pernambucano, que apresentada o quadro "Tá lascado".

Casa de Gil do Vigor

"Pensa numa casa grande. Não é uma casa, é um palácio. Gente do céu, dá para se perder! São mais de 380 metros quadrados, lugar tranquilo, imagina só", comentou Ana Maria.

Gil confirmou que "dá pra se perder" na casa, mas comentou que é o canto onde sente "paz" "A casa é iluminada, é minha casinha. Eu não tenho que ficar preocupado em falar alto, estou no meu canto, vai entrar quem eu desejar. Tem um lugarzinho para eu regozijar", comemorou o ex-BBB.

Fortuna de Gil do Vigor

Desde que saiu do BBB 21, o pernambucano Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, faturou bem mais do que o prêmio principal de R$ 1,5 milhão. No fim do ano passado, ele disse à Forbes que ganhou R$ 15 milhões em contratos publicitários.

Gil figura na lista dos ex-BBBs mais ricos da história do reality show global.